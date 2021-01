Regina Baresi: Â«Per me bello essere d’esempio per le ragazze piÃ¹ giovaniÂ»

Regina Baresi: «Per me bello essere d’esempio per...

Regina Baresi: «Per me bello essere d’esempio per le ragazze più giovani»

© Ettore Griffoni | Dreamstime.com

Regina Baresi, capitano e attaccante dell’Inter Women, ha parlato ai microfoni di DAZN nel corso del programma “In Her Shoes”, dedicato al calcio femminile. La nerazzurra ha manifestato il suo orgoglio nell’essere un esempio per le ragazze più giovani.

ESEMPIO – Per Regina Baresi è grande l’orgoglio di poter essere un esempio per le ragazze più giovani. Non per nulla parliamo del capitano dell’Inter Women. Proprio la giocatrice della selezione femminile nerazzurra ha parlato di questo aspetto, ai microfoni di DAZN: «Per me è bello poter essere d’esempio per le ragazze più giovani. Se fossi una mia compagna di squadra vorrei essere Tarenzi perché mi fa morire dal ridere».