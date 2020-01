Serie A, Juventus-Atalanta bene (Ronaldo x3). Esordio Ibrahimovic: 0-0

Serie A: sono appena terminate tutte le partite delle 15:00. Juventus bene, nonostante un primo tempo bloccato: è 4-0 contro un Cagliari annichilito, tre gol per Ronaldo. L’Atalanta riprende il 2020 dove aveva finito il 2019: 5-0 al Parma. Male il Milan che, nonostante Zlatan Ibrahimovic, pareggia 0-0 contro la Sampdoria

I RISULTATI DI SERIE A – Juventus e Atalanta iniziano al meglio il 2020. I bianconeri dominano nel segno di Cristiano Ronaldo: straordinaria tripletta per il portoghese nel 4-0 casalingo dei suoi. Segna anche Higuain. Dominio assoluto per l’Atalanta che batte 5-0 il Parma, con Gomez e Ilicic protagonisti assoluti. Ennesimo flop, invece, per il Milan che pareggia in casa contro la Sampdoria, nonostante l’esordio di Ibrahimovic.

ATALANTA-PARMA 5-0

JUVENTUS-CAGLIARI 4-0

MILAN-SAMPDORIA 0-0