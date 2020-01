Serie A, Juventus e Milan bloccate in casa al 45′. Gomez trascina: 3-0

Serie A, Juventus e Milan impegnate in casa contro Cagliari e Sampdoria nel pomeriggio di Serie A. Occhio anche all’Atalanta, in vantaggio contro il Parma grazie a una grande prestazione di Alejandro Gomez. Riviviamo le fasi salienti dei tre match al 45esimo minuto

I RISULTATI A FINE PRIMO TEMPO – La Juventus non va oltre lo 0-0 contro il Cagliari a fine primo tempo. I bianconeri hanno tenuto il possesso palla per gran parte del match, ma i sardi hanno chiuso bene tutti gli spazi. Ibrahimovic in panchina e il Milan non sblocca la partita contro la Sampdoria al termine della prima frazione di gioco. Bene, invece, l’Atalanta che è avanti 3-0 trascinata da un superlativo Gomez (gol e assist). Di seguito tutti i risultati di Serie A a fine primo tempo.

ATALANTA-PARMA 3-0

JUVENTUS-CAGLIARI 0-0

MILAN-SAMPDORIA 0-0