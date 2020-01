Eriksen-Marotta e Vidal-Conte: Inter, Ã¨ bivio a centrocampo – Mirror

Eriksen-Marotta e Vidal-Conte: Inter, è bivio a centrocampo – Mirror

Stando a quanto riporta il Mirror, Antonio Conte e Beppe Marotta avrebbero idee contrastanti sul mercato dell’Inter. In particolare, il tecnico preferirebbe Arturo Vidal per il centrocampo, l’a.d. spinge invece per Christian Eriksen

PREFERENZE – Christian Eriksen e Arturo Vidal sono i due nomi caldi per il centrocampo dell’Inter. Stando a quanto riportato in Inghilterra, Antonio Conte spinge per avere il centrocampista del Barcellona, con cui ha già avuto modo di lavorare ai tempi della Juventus. Diversa sarebbe, invece, l’idea di Beppe Marotta. L’a.d. nerazzurro vorrebbe approfittare di una ghiotta occasione di mercato, con il danese in scadenza di contratto a giugno, e riterrebbe il centrocampista del Tottenham un investimento più prolifico anche per il futuro.

LE SITUAZIONI – L’Inter è dunque tra due fuochi. Ma entrambe le trattative sono tutt’altro che semplici: per Eriksen è forte la concorrenza e c’è da convincere il giocatore, tentato dai top club europei a giugno. L’offerta al Tottenham è di 20 milioni di sterline per portare a casa il centrocampista già a gennaio. Sul fronte Vidal c’è da sfondare il muro Barcellona, con Valverde che continua a ribadire l’importanza del cileno. Il club nerazzurro riuscirà a portare a casa uno dei due obiettivi di mercato?

Fonte: Mirror.co.uk.