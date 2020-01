Gabigol-Flamengo, dentro o fuori: presto incontro con Inter! Un’alternativa

Gabigol continua a tenere banco sia in casa Inter che in casa Flamengo. Il futuro dell’attaccante brasiliano appare incerto, con il club rubronegro che sembra non volersi muovere dalla sua posizione (vedi articolo). Secondo quanto rivelato da UOL Esporte, questa sarà una settimana importante. E intanto la dirigenza brasiliana sonda l’alternativa per non farsi trovare impreparata

SETTIMANA DECISIVA – Gabigol tiene sulle spine il Flamengo, che ha deciso di porre fine alla telenovela che tiene banco ormai da un po’ di tempo. In questa settimana il club brasiliano ha intenzione di mettere l’attaccante con le spalle al muro, anche per poter avere il tempo di analizzare le eventuali alternative. Se Gabigol dovesse rispondere positivamente alla proposta del Flamengo, la dirigenza brasiliana andrà nuovamente dall’Inter per trovare l’accordo definitivo.

ALTERNATIVA – A preoccupare il Flamengo è l’interesse di West Ham e Chelsea, club che finora hanno semplicemente sondato il terreno senza formalizzare alcuna offerta. Il Flamengo in tutti i casi ha già individuato l’alternativa a Gabigol, vale a dire Pedro della Fiorentina. L’affare già in partenza non appare semplice perché il club viola ragiona su una cessione a titolo definitivo mentre i brasiliani spingono per un prestito.

