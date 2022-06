La Salernitana e l’ex Inter Sabatini si separano: il comunicato del club

La Salernitana perde uno degli artefici della clamorosa salvezza, Walter Sabatini. L’ex dirigente, anche dell’Inter, e il club granata hanno deciso di lasciarsi. Di seguito il comunicato ufficiale

COMUNICATO − “L’U.S. Salernitana 1919 e il Direttore Sportivo Walter Sabatini rendono noto di non proseguire il rapporto di lavoro per la stagione calcistica 2022-2023. Ringraziandolo per il lavoro svolto e l’impegno profuso la Società augura al Direttore Sabatini le migliori fortune professionali”.

Fonte: ussalernitana1919.it