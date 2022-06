Ranocchia, dopo l’addio all’Inter pronta una nuova squadra: c’è il suo ok

Andrea Ranocchia, dopo gli 11 anni passati all’Inter, è pronto a vestire una nuova maglia in Serie A. Il giocatore ha dato già il suo via libera per il possibile trasferimento

NUOVA DESTINAZIONE − Ranocchia, dopo l’Inter, arriva il Monza? Ipotesi più che percorribile. Il difensore, via dall’Inter a parametro zero, ha già dato il suo via libera per trasferirsi alla squadra appena neopromossa dalla Serie B. A riportarlo è il sito Gianluca Di Marzio.com. Dopo l’Inter, c’è dunque ancora vita per Ranocchia deciso a continuare a giocare a grandi livelli in Serie A. Per il Monza si tratterebbe di un grande rinforza in vista della prossima stagione. Tra i biancorossi, presente anche il portiere Michele Di Gregorio che è stato riscattato per quattro milioni di euro proprio dall’Inter.