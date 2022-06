Inter, il dopo Perisic se lo contendono Udogie e Bellanova: uno più avanti

Inter alla ricerca dell’erede di Perisic dopo il suo addio al Tottenham. I nomi preferiti sono quelli di Udogie e Bellanova ma uno dei due resta in pole

RUOLO MANCINO − A.A.A cercasi erede Ivan Perisic? Il croato ha lasciato l’Inter per il Tottenham dando la possibilità al contempo a Robin Gosens di diventare il nuovo padrone della fascia sinistra. Serve però un nuovo laterale mancino. Due i nomi sul piatto: Destiny Udogie e Raoul Bellanova. In pole position, come riporta Sky Sport, c’è il giocatore del Cagliari. Bellanova ha un costo minore rispetto al laterale dell’Udinese ma tatticamente sarebbe molto più utile. Il classe 2000, infatti, può giocare indistintamente sia a destra che a sinistra nel 3-5-2 di Simone Inzaghi.