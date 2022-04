Saelemaekers: «Scudetto? Nessuna pressione. Siamo primi con merito»

L’Inter domani affronta il Verona di Igor Tudor a San Siro per dar seguito alla vittoria contro la Juventus di domenica scorsa. Intanto, sulla corsa allo scudetto, ha parlato l’esterno del Milan Alexis Saelemaekers. Ecco le sue parole.

PRESSIONE – L’Inter vuole continuare a correre verso lo scudetto. Per farlo c’è da battere il Verona domani a San Siro alle 18. Intanto, l’esterno del Milan, Saelemaekers, ha parlato ai microfoni di ElevenSports.be sulla corsa scudetto. Ecco le sue parole riportate da Sportmediaset. «Non sentiamo la pressione. Per ora siamo primi. Dobbiamo continuare su questa strada, dobbiamo proseguire con questa fiducia. Continuiamo sulla strada intrapresa, poi vedremo cosa succederà. Dobbiamo dare il 200% per provare a raccogliere qualcosa visto che è due anni che stiamo facendo bene e meritiamo di stare dove siamo. Questo gruppo può riportare il Milan in alto, dobbiamo continuare così”.».