Oristanio in campo 83′, Stankovic subisce gol ma Volendam trova la vittoria

Oristanio e Stankovic ritrovano finalmente la vittoria con il Volendam dopo il pareggio dell’ultima volta (vedi QUI), e una serie di risultati sicuramente non incoraggianti per la squadra olandese. Il giovane portiere subisce un solo gol mentre il centrocampista resta in campo 83′.

ORA SECONDI – Il Volendam dei giovani Gaetano Oristanio e Filip Stankovic ritrova la vittoria dopo il pareggio dell’ultima volta contro lo Jong PSV. Nel primo tempo sblocca il risultato Robert Muhren per il Volendam al minuto 13, ma appena 10′ dopo il De Graafschap trova il pareggio con Mees Kaandorp. Il primo tempo termina in pareggio con Gaetano Oristanio tra i migliori in campo. Nel secondo tempo i padroni di casa mettono la freccia e trovano prima la rete del 2-1 con l’esterno d’attacco, Daryl van Mieghem. Koen Blommestijn, entrato all’83’ al posto del centrocampista in prestito dall’Inter. Partita che termina 3-1 in favore de padroni di casa. Con questa vittoria il Volendam si riporta secondo nella classifica dell’Eerste Divisie (Serie B olandese).