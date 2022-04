Bonetti-gol e l’Italia femminile travolge la Lituania 7-0. E’ caccia al primato

Momento magico per l’Italia femminile della ct Bertolini. Le azzurre travolgono 7-0 la Lituania nella settima giornata delle qualificazioni al prossimo Mondiale. In gol, nella goleada azzurra, anche Tatiana Bonetti. Ora l’Italia va a caccia del primato.

GOL – L’Italia di ct Bertolini vincono 7-0 in un match senza storia contro la Lituania e, grazie al pari della Svizzera (1-1 contro la Romania), martedì si gioca la possibilità di andare in vetta al gruppo G scavalcando proprio le elvetiche. In gol, nella goleada azzurra, anche l’attaccante dell’Inter Women Tatiana Bonetti con la nerazzurra che ha siglato, nel recupero del secondo tempo, la rete del definitivo 7-0. Per Bonetti un bello spezzone di partita nel secondo tempo dopo essere subentrata alla Bonansea.