Percassi: «Cessione Atalanta una crescita, ci attendono grandi sfide!»

L’Atalanta in queste ore ha annunciato, attraverso un comunicato, l’accordo di Partnership tra la famiglia Percassi e il gruppo di investitori capitanati da Stephen Pagliuca – tra le altre -, Managing Partner e Co-owner dei Boston Celtic. Antonio Percassi resterà comunque presidente del club, e ha parlato in merito al futuro legato al club bergamasco dopo l’accordo raggiunto.

CESSIONE ATALANTA – Percassi dopo aver ufficializzato l’accordo con il gruppo di investitori capitanati Stephen Pagliuca, si dice fiducioso in merito al futuro del club: «Abbiamo colto, con la mia famiglia, questa opportunità, con l’obiettivo di far crescere la nostra squadra scegliendo di rimanere legati al Club. Ci attendono grandi sfide e la mia convinzione è che la Partnership con investitori di così alto profilo non potrà che accelerare il nostro percorso di crescita».

Fonte: Atalanta.it