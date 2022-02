Sampdoria-Empoli 2-0, decide Quagliarella autore di una doppietta

Sampdoria-Empoli termina sul punteggio di 2-0, decisiva la doppietta di Fabio Quagliarella che trascina la squadra alla vittoria, e al quindicesimo posto in classifica.

IL REPORT – Sampdoria-Empoli 2-0, seconda vittoria per Marco Giampaolo che conquista, almeno momentaneamente, la quindicesima posizione in classifica a quota ventisei punti. Decisiva la doppietta di Fabio Quagliarella al 14′ e al 29′ minuto di gioco. Niente da fare per l’Empoli di Andreazzoli che nonostante le occasioni avute non è riuscita comunque a concretizzare.