Inter, i rinnovi della dirigenza dimostrano continuità e unità di intenti

Inter, i rinnovi di Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin, ufficializzati ieri (vedi articolo), confermano la volontà di continuare insieme e un’unità di intenti. Un segnale di compattezza a tutto il mondo nerazzurro che adesso dovrà arrivare principalmente alla squadra.

SEGNALE – I rinnovi della dirigenza dell’Inter testimoniano la volontà di voler continuare insieme e di migliorare quanto già fatto nel corso di questi anni. La vittoria dello scudetto e della Supercoppa italiana quest’anno, sicuramente, parlano in favore della società e delle scelte dirigenziali. Il gran merito della società, in tal senso, è stato quello di aver mantenuto una squadra competitiva su tutti i fronti, nonostante gli addii clamorosi di Antonio Conte, Romelu Lukaku, e di Achraf Hakimi scegliendo Simone Inzaghi, e puntando si giocatori di qualità come Edin Dzeko e Denzel Dumfries, passando anche da Hakan Calhanoglu (dopo quanto successo ad Eriksen…) e l’arrivo di Robin Gosens a gennaio. Marotta, Ausilio e Baccin avanti tutta, insieme, ancora per un altro triennio. La speranza è che questa unità e compattezza arrivi a tutto il gruppo squadra, con la speranza di recuperare terreno dopo il tour de force dell’ultimo mese e riprendere terreno, quantomeno in campionato, dopo aver conquistato la Supercoppa italiana.