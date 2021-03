Paratici: Â«Juventus in gioco su tre fronti. Siamo dove volevamo ad agostoÂ»

Paratici: «Juventus in gioco su tre fronti. Siamo dove volevamo ad agosto»

Fabio Paratici, dirigente della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di DAZN, poco prima del calcio d’inizio tra Juventus e Lazio. Focus anche sulla lotta scudetto

MOMENTO DELICATO – Quattro giorni fondamentali per la Juventus di Andrea Pirlo, che si gioca scudetto e qualificazione in Champions League contro Lazio e Porto. Ne ha parlato Fabio Paratici, dirigente bianconero, ai microfoni di DAZN: «È il momento Juventus dell’anno? Siamo un club che ti porta sempre ad essere concentrato. Siamo in un momento decisivo. Ma siamo anche dove tutti vorrebbero essere: in gioco su tutti i fronti. Cercheremo di portare a casa i risultati. Juventus-Lazio decisiva per lo scudetto? È ancora presto, siamo a marzo, mancano 13-14 partite, noi abbiamo anche un recupero da giocare. Non sarà decisiva stasera, ma ad agosto speravamo di arrivare in queste condizioni a questo punto dell’anno».