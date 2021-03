Gosens: Â«L’Inter gioca in contropiede. Scudetto ancora possibileÂ»

Gosens: «L’Inter gioca in contropiede. Scudetto ancora possibile»

Condividi questo articolo

Robin Gosens – Atalanta (Photo by Jonathan Moscrop/Sportimage)

Robin Gosens, intervistato da “Bergamo TV”, ha caricato Inter-Atalanta, posticipo della ventiseiesima giornata, in programma lunedì sera a San Siro

CARICO – È partito il conto alla rovescia per Inter-Atalanta. Robin Gosens ha presentato così il posticipo di San Siro: «Come squadra, in questo momento stiamo facendo bene. Non prendiamo goal e attaccchiamo con tanti uomini, è una forza nostra. Loro in questo momento giocano soprattutto in contropiede con Romelu Lukaku e Lautaro Martinez due campioni che stanno facendo bene. Ma noi stiamo sfruttando tutti. Entriamo con 6-7 giocatori in area avversaria e sarà difficile da difendere per l’Inter. È una partita che sarà decisa forse da qualche episodio, noi però arriviamo con la massima fiducia e vogliamo vincere a San Siro. Non dobbiamo vincere per forza, ma se vinciamo torniamo dentro per lo scudetto. Sono solo sette punti e può succedere ancora di tuttto. Può essere un buon segnale anche per gli altri. Futuro? Mi sto riconfermando, questa è la cosa più importante. Bergamo è diventata la mia seconda casa. Ora non sono capace di dire qualcosa sul mio futuro».