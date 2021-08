Lukaku, prima da titolare post Inter. Tuchel: «In Italia si è allenato tanto»

Prima da titolare per Romelu Lukaku dopo l’addio all’Inter. Il centravanti belga scenderà infatti regolarmente in campo dal primo minuto nella sfida tra Chelsea e Arsenal, con calcio d’inizio alle 17.30. Thomas Tuchel, tecnico dei Blues, ne ha elogiato la preparazione in Italia.

TITOLARE – Romelu Lukaku è pronto per iniziare ufficialmente la sua avventura al Chelsea, dopo l’addio all’Inter. Il belga sarà in campo dal primo minuto nel derby di Londra contro l’Arsenal. Il tecnico dei Blues Thomas Tuchel ha commentato in questo modo la scelta di mandarlo subito in campo da titolare: «Si è allenato parecchio in Italia e anche qui è entrato in gruppo fin da subito. Dopo l’allenamento abbiamo deciso che avrebbe potuto giocare».