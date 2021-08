Cristiano Ronaldo, scoppia il caso! Panchina per scelta personale

A pochi minuti dall’inizio della sfida tra Udinese e Juventus, scoppia il caso nell’ambiente bianconero. Cristiano Ronaldo infatti sarà in panchina dopo aver chiesto espressamente di non essere della partita. A riportarlo è “Sky Sport”.

SCOPPIA IL CASO! – Cristiano Ronaldo è diventato un vero e proprio caso per la Juventus. A pochi minuti dall’inizio della sfida contro l’Udinese, infatti, il portoghese ha chiesto espressamente di non essere schierato nell’undici titolare. Nessun problema fisico, come riporta “Sky Sport”, bensì proprio una richiesta del giocatore stesso. A questo punto si aprono possibili ipotesi di mercato, ma quel che è certo è che i bianconeri hanno un caso scottante da gestire.