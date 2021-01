Luis Alberto operato per appendicite: ecco quanto dovrà...

Luis Alberto operato per appendicite: ecco quanto dovrà stare fermo

Luis Alberto Lazio-Verona

Lo riporta “Sky Sport”: Luis Alberto è stato operato d’urgenza alla clinica Paideia per un attacco di appendicite acuta. Ecco quanto dovrà star fermo lo spagnolo

TEGOLA – Luis Alberto è stato operato per un attacco di appendicite acuta. Lo spagnolo aveva avvertito dolori all’addome già nel pomeriggio. È stato poi ricoverato presso clinica Paideia, dove si è sottoposto ad intervento chirurgico. Nulla di grave, poiché l’intervento è perfettamente riuscito, ma l’ex Liverpool dovrà stare a riposo per circa dieci giorni. Questo lo costringerà a saltare le prossime gare contro Parma (Coppa Italia, 21/01) e Sassuolo (24/01). Dovrebbe tornare a disposizione per la sfida con l’Atalanta del 31 gennaio, esattamente due settimane prima del big match contro l’Inter.

Fonte: Sky Sport