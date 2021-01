Udinese-Inter: Conte tentato dalla conferma in blocco. Un ballottaggio

Antonio Conte Inter

Countdown partito verso Udinese-Inter. Antonio Conte deve mettersi alle spalle la sfavillante vittoria contro la Juventus. Non sono previsti ribaltoni nell’undici titolare. Un solo (piccolo) dubbio per il tecnico pugliese

COMPATTI – Smaltita la sbornia post Juventus, sulla strada dei nerazzurri di Antonio Conte c’è ancora una squadra bianconera. Sabato pomeriggio, ore 18, calcio d’inizio di Udinese-Inter, gara fondamentale per confermare tutto quello che di positivo si è visto nel derby d’Italia. La parola d’ordine sarà ovviamente continuità, considerando che i friulani arrivano da un periodo estremamente complicato. L’ultima vittoria risale al 12 dicembre scorso: Torino-Udinese 2-3. Nelle ultime tre sfide casalinghe, i bianconeri hanno ottenuto un solo punto e segnato appena un goal tra Napoli, Benevento e Crotone. Ma i nerazzurri di Antonio Conte dovranno tenere alta l’asticella della concentrazione, ed è proprio questo il movito per cui il tecnico sembra orientato verso la conferma, in blocco, dell’undici che ha demolito la Juventus. L’unico dubbio, seppur parziale, riguarda la fascia sinistra, dove Matteo Darmian potrebbe insidiare Ashley Young per una maglia dal primo minuto. Occhio di riguardo, inoltre, per i diffidati: Nicolò Barella e Marcelo Brozovic.