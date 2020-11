Liverpool-Atalanta 0-2, impresa dei bergamaschi ad Anfield

Se all’Inter, contro il Real Madrid, non è andata (per usare un eufemismo) nel migliore dei modo, per l’Atalanta sarà una serata da ricordare. Impresa ad Anfield, con le retti di Ilicic e Gosens.

IMPRESA – Se all’Inter è andata decisamente male contro il Real Madrid a San Siro (vedi articolo), va meglio invece all’Atalanta. I bergamaschi, infatti hanno riscattato la pesante sconfitta per 0-5 contro il Liverpool della scorsa giornata, espugnando Anfield. Ad essere decisive sono le reti nella ripresa di Josip Ilicic e Robin Gosens, che nel giro di cinque minuti regalano una notte memorabile a tutta la città di Bergamo, con uno 0-2 sicuramente storico.