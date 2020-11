Inter-Real Madrid 0-2, il tabellino della partita di Champions League

Condividi questo articolo

Inter-Real Madrid tabellino

Inter-Real Madrid è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-2: questo il tabellino della partita valida per la quarta giornata del Gruppo B di Champions League 2020-2021.

INACCETTABILE – La peggior prestazione stagionale dell’Inter costa quasi certamente l’eliminazione dalla Champions League. La squadra di Antonio Conte sprofonda per l’ennesima volta: prima per colpe proprie, regalando l’ennesimo rigore, poi per colpe altrui, col rigore non dato ad Arturo Vidal poi espulso dallo scandaloso arbitro inglese Anthony Taylor. Il Real Madrid passa facilmente 0-2 e i nerazzurri sono sempre più ultimi nel girone. Questo il tabellino di Inter-Real Madrid.

INTER-REAL MADRID 0-2 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni (46′ D’Ambrosio); Hakimi (63′ A. Sanchez), Barella, Vidal, Gagliardini (78′ Sensi), Young; Lukaku (86′ Eriksen), Lautaro Martinez (46′ Perisic).

In panchina: F. Stankovic, Radu, Ranocchia, Darmian, Nainggolan.

Allenatore: Antonio Conte

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, F. Mendy; Modric, Kroos, Odegaard (58′ Casemiro); L. Vazquez, Mariano Diaz (58′ Rodrygo), E. Hazard (78′ Vinicius Junior).

In panchina: Lunin, Altube, Asensio, Marcelo, Isco, Chust, Hugo Duro.

Allenatore: Zinédine Zidane

Arbitro: Anthony Taylor della federazione inglese (Beswick – Nunn; Coote; VAR Attwell; A. VAR Betts)

Gol: 7′ rig. E. Hazard, 59′ aut. Hakimi

Espulso: Vidal (I) al 33′ per doppia ammonizione

Ammoniti: Gagliardini, Sensi (I)

Recupero: 2′ PT, 2′ ST