Varane: “Abbiamo difeso bene, lavoro collettivo. Adesso un pensiero”

Raphael Varane esalta la prova difensiva del Real Madrid in casa dell’Inter. Ecco le sue parole al sito della UEFA.

DIFESA – Raphael Varane è soddisfatto della prova difensiva del Real Madrid contro l’Inter. Ecco le parole del difensore francese: «Abbiamo difeso bene, con un ottimo approccio. Nella fase offensiva abbiamo ottenuto una buona vittoria. Eravamo in controllo. Eravamo tutti consapevoli di dover fare un consistente lavoro di squadra, correre tanto. Abbiamo lottato tutti per questa vittoria, siamo davvero una buona squadra».

SQUADRA – Varane esalta tuttavia l’intera squadra e invita alla concentrazione: «E’ chiaro che difensivamente dovevamo far bene, ma il merito non è solo della retroguardia, è collettivo. Adesso è importante pensare solo alla prossima gara e continuare così per tutta la stagione».

