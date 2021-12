La Juventus rischia prima del raddoppio. Il Cagliari di Mazzarri cade ancora

Juventus e Cagliari si sono affrontate nell’ultimo turno del girone d’andata all’Allianz Stadium. I bianconeri di Allegri hanno vinto il match con il punteggio di 2-0.

UN GOL PER TEMPO – La Juventus, dopo la vittoria sul Bologna, chiude il suo girone d’andata ricevendo il Cagliari in casa. Il match si sblocca al 40′. Conclusione deviata di Federico Bernardeschi, la palla finisce sulla testa di Moise Kean che insacca e porta in vantaggio i bianconeri. È la rete che decide il primo tempo. Gli ospiti sfiorano il pareggio prima con Dalbert e poi con con un colpo di testa di João Pedro deviato in angolo da Wojciech Szczęsny. Il raddoppio arriva su una palla recuperata a centrocampo da Dejan Kulusevski che serve Bernardeschi il cui sinistro incrociato batte Alessio Cragno all’83’. Con questa vittoria la Juventus sale a 34 punti, al quinto posto in classifica. Il Cagliari resta invece fermo a 10 punti in zona retrocessione.