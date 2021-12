Biasin: «Perisic, ci si rivede a febbraio! Onana-Inter? Non ci sono dubbi»

Perisic, Onana, Kostic e tanti altri altri nomi accostati ai nerazzurri: il giornalista Biasin ha parlato di rinnovi e mercato in casa Inter in diretta alla CMIT TV.

CALCIOMERCATO NERAZZURRO – Così Fabrizio Biasin sui nomi che circolano riguardo al mercato dell’Inter: «Ivan Perisic? In questo momento non è periodo di ragionamento. C’è la volontà di andare avanti insieme, ma bisogna capire se le cifre coincidono, ma non è questo il momento, ci si rivede a febbraio. Filip Kostic piaceva molto anche l’estate scorsa. In questo momento è in stand-by, ma potrebbe tornare a interessare. Fabiano Parisi dell’Empoli? L’Inter rinnoverà Federico Dimarco e ragionerà con Perisic, penso abbia fatto ragionamenti su Kostic e monitora i giovani italiani come tutti, ma non c’è una preferenza. Andrea Pinamonti? L’Inter lo sta monitorando perché è suo, considerando che secondo me può arrivare in doppia cifra a quel punto verranno fatte valutazioni. Ha un ingaggio molto alto, sappiamo chi è il procuratore. Ma il club potrà fare le sue valutazioni sia per tenerlo che per eventuale plusvalenza, considerando che è ancora molto giovane. André Onana? Non ci sono dubbi, la sua dichiarazione ha disturbato gli operatori di mercato, ma lui ha un accordo con l’Inter e la firma arriverà da gennaio. Non metto mano sul fuoco, ma continuo a pensare che sarà lui il portiere dell’Inter il prossimo anno».

Fonte: calciomercato.it – Andrea Gariboldi