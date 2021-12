Atalanta fermata dal Genoa di Shevchenko. Inter a +5 in attesa del Torino

Genoa-Atalanta, sfida del diciannovesimo turno di Serie A, si è disputata allo Stadio Luigi Ferraris. Il match è terminato sul punteggio di 0-0.

RETI BIANCHE – Il Genoa, reduce da quattro sconfitte consecutive, ospita l’Atalanta nell’ultima giornata del girone d’andata del campionato di Serie A. La squadra di Gian Piero Gasperini perde Duván Zapata per un infortunio occorso al 45′, al suo posto entra Luis Muriel. La prima frazione termina sul punteggio di 0-0. Nella ripresa le squadre si annullano e i cambi dei due tecnici non riescono a rompere l’equilibrio. Il punteggio non cambia più. Il Genoa di Andriy Shevchenko mette fine all’emorragia di punti fermando una big del campionato italiano e sale a 11 punti in classifica. L’Atalanta va a 38, con la Juventus che rosicchia due punti ai bergamaschi (vedi articolo).