Juventus-Milan: Ronaldo flop, follia Rebic. Coppa Italia, bianconeri in finale

Condividi questo articolo

Juventus-Milan, partita che segna la ripresa del calcio italiano dopo l’emergenza Coronavirus, è appena terminata con il punteggio di 0-0. Il ritorno della semifinale di Coppa Italia vede l’errore di Cristiano Ronaldo dal dischetto e l’espulsione di Rebic. Domani tocca a Napoli-Inter

PRIMA FINALISTA – La Juventus è la prima finalista di Coppa Italia. I bianconeri al 16esimo del primo tempo conquistano un rigore per fallo di mano, ma Cristiano Ronaldo clamorosamente non segna. Pochi secondi dopo, Rebic interviene in maniera assurda e sconsiderata su Danilo, con la gamba molto alta: viene espulso immediatamente. Nonostante giochi tutta la partita in superiorità numerica, la squadra di Sarri non riesce a trovare la via del gol. Juventus-Milan termina quindi 0-0 con i bianconeri che raggiungono la finale.