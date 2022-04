Impresa Villarreal: Bayern Monaco KO. Bavaresi ‘salvati’ anche dal palo

Il Villarreal batte il Bayern Monaco per 1-0 grazie al gol di Danjuma. Impresa nell’andata dei quarti di finale per la squadra di Emery. Ritorno all’Allianz Arena il 12 aprile

IMPRESA − Grande risultato del Villarreal che fa suo il primo round contro il Bayern Monaco. Pronti-via e i ragazzi di Emery la sbloccano subito al minuto 8: bell’azione corale del sottomarino giallo conclusa alla grande da Danjuma. Il Bayern Monaco prova a riversarsi in avanti ma fatica a rendersi realmente pericoloso. Anzi al minuto 41 è ancora il Villarreal a segnare: tiro-cross di Coquelin, letto malissimo da Neuer e palla che va ad infilarsi nel sacco. Durano poco però i festeggiamenti del Villarreal perché il signor Taylor annulla il gol per offside dopo verifica del Var. Nella ripresa, gli spagnoli partono forte e al 53′ sfiorano la rete del 2-0 con Gerard Moreno con spacca il palo con una terrificante conclusione dalla distanza. Nel Bayern Monaco, ci prova in coppia prima Coman e poi Alphonso Davies ma bravo in entrambi i casi Rulli. Quasi impalpabile Lewandowski. Il match termina dopo 5 minuti di recupero.