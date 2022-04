Lukaku in campo 26′, ma il Chelsea perde lo stesso: 1-3 col Real Madrid

Lukaku parte dalla panchina in Chelsea-Real Madrid (vedi articolo), al 64′ entra ma la sua squadra perde lo stesso. L’andata dei quarti di finale di UEFA Champions League le due squadre termina sul punteggio di 1-3 in favore degli spagnoli.

CHE BOTTA – Lukaku e il “suo” Chelsea perdono la prima delle due sfide per i quarti di finale di UEFA Champions League. Decisivo, ancora una volta, un super Karim Benzema autore di una tripletta. Al 21′ la squadra allenata da Carlo Ancelotti sblocca il risultato grazie proprio al centravanti francese che conclude in porta dopo aver concluso un triangolo con Vinicius. Dopo appena tre minuti Benzema si ripete, ma gran parte del merito è di Luka Modric che sulla trequarti di prima intenzione disegna una traiettoria precisa per la testa del francese che realizza così una doppietta. Prima della fine del primo tempo il Chelsea prova a riaprire tutto grazie a Kai Havertz, che al 40′ scatta sul filo del fuorigioco e di testa batte Courtois. L’inizio secondo tempo inizia nel migliore dei modi per il Real Madrid, Benzema al 46′ realizza il terzo gol della partita con un tiro da fuori area, sfruttando anche l’errore del portiere avversario. Il Chelsea prova a tenere vive le speranza Romelu Lukaku (entrato al 64′), dopo appena quattro minuti di gioco però spreca una grandissima occasione sfiorando il gol di testa.