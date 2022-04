Lukaku entra e perde, in tribuna un ex Inter ‘speciale’: indizio di mercato?

Lukaku parte dalla panchina in Chelsea-Real Madrid ed entra al 64′, ma la sua squadra perde comunque 1-3 (vedi articolo). Presente in tribuna a Stamford Bridge un grande ex Inter. Probabile indizio di mercato per il futuro?

INIDIZIO DI MERCATO – Romelu Lukaku entra al 64′ e non incide in Chelsea-Real Madrid. L’ex attaccante dell’Inter sembra a tutti gli effetti un pesce fuori d’acqua. Di lui si continua a parlare insistentemente di una possibile cessione in vista della prossima stagione, e anche di un clamoroso ritorno all’Inter. Ad alimentare le possibili voci di mercato, anche la presenza in tribuna del suo grande ex allenatore all’Inter, Antonio Conte (in compagnia dell’amico Roberto D’Aversa). Anche l’attuale tecnico del Tottenham non sta vivendo una stagione entusiasmante in Premier League, e anche per lui si parla già di possibile addio già in estate. A questo punto la domanda sorge spontanea: Conte semplice spettatore a Stamford Bridge oppure nelle vesti di “osservatore speciale”? Ricordiamo che il nome di Antonio Conte è stato valutato anche dal Paris Saint-Germain in vista della prossima stagione. Facile a questo punto pensare che, oltre l’Inter, dietro ci sarebbe anche il possibile interessamento del PSG e dunque di Antonio Conte. Si attendono sviluppi nei prossimi mesi, si prospetta un’estate caldissima, soprattutto per quanto riguarda il mercato attaccanti in Europa.