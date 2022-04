Inter, ora calendario favorevole? Verona avversario tutt’altro che facile

L’Inter si prepara ad affrontare sabato la prima delle otto partire rimaste di questo campionato di Serie A 2021-2022 tutt’altro che “favorevoli”. I numeri del Verona di Igor Tudor (che presenterà la sfida in conferenza stampa) dicono altro.

NON FACILE – L’Inter dopo la vittoria sofferta a Torino contro la Juventus, sabato tornerà a giocare contro il Verona, a San Siro. Se prima l’inutile pressione mediatica era concentrata sull’importanza di Juventus-Inter (vedi articolo), dopo la vittoria dei ragazzi di Simone Inzaghi la pressione si è spostata sul calendario. Da niente l’Inter è diventata la squadra con il calendario più “facile”, ma i numeri dei prossimi avversari dicono altro, soprattutto per evitare una Fiorentina-bis. Sabato i nerazzurri sfideranno l’Hellas Verona di Igor Tudor, che nelle ultime sette partite ha raccolto ben dodici punti su ventuno a disposizione, vincendo ben tre partite, con tre soli pareggi e una sconfitta. Inoltre, il Verona ha realizzato anche tredici gol incassandone solo sette, e in attesa di capire se Barak recupererà o meno (10 in campionato), Tudor potrà contare comunque sul bomber della squadra, Giovanni Simeone, terzo in classifica marcatori (16 gol).