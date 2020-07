Gabigol: “Europa? Oggi sono piÃ¹ preparato e dico grazie al Flamengo”

Gabigol: “Europa? Oggi sono più preparato e dico grazie al Flamengo”

Gabriel Barbosa, meglio noto come Gabigol, dopo la straordinaria stagione con la maglia del Flamengo, intervistato dal quotidiano spagnolo AS ha parlato di un suo possibile ritorno in Europa e non solo.

RITORNO IN EUROPA – Gabigol, oggi idolo in Brasile e soprattutto al Flamengo, dove ha vinto diversi titoli nel 2019, in un’intervista su AS ha parlato del suo possibile ritorno in Europa: «La scelta dell’Europa arriverà al momento giusto, quando farà bene a me e al Flamengo. Oggi sento di essere molto più preparato ad affrontare le sfide professionali e personali. Il 2019 è stato un grande anno, il migliore della mia carriera. Ci sono state molte sfide e successi collettivi e individuali. Ho dato una grande svolta alla mia vita personale e professionale, sono maturato in tutti i sensi. Flamengo mi ha insegnato tanto, Rio de Janeiro mi ha abbracciato e insieme, con una squadra molto competitiva, siamo risuciti a vincere dei titoli. Certo, ho avuto offerte allettanti dall’Europa, ma in quel momento ho sentito il desiderio di continuare qui per tutto ciò che rappresentava».

EMERGENZA COVID-19 – Gabigol parla anche dell’emergenza Coronavirus: «Emergenza sanitaria? È un periodo difficile, non solo in Brasile ma in tutto il mondo. Siamo già tornati alla normalità ma con le misure di sicurezza appropriate. Per noi era normale giocare ogni partita in dodici al Maracana, con 60.000 spettatori presenti. Siamo stati quasi quattro mesi senza partite, i giocatori hanno ancora bisogno di migliorare la condizione fisica».

