VIDEO – El Chiringuito TV: “James Rodriguez, anche l’Inter interessata! La cifra…”

El Chiringuito TV, trasmissione sportiva spagnolo che prima di tutti ha anticipato l’affare tra Real Madrid e Inter per Achraf Hakimi (vedi articolo), ci riprova e stavolta il nome è quello di James Rodriguez, trequartista dei blancos che in questa stagione ha raccolto appena otto presenze.

JAMES RODRIGUEZ – Secondo quanto riportato da El Chiringuito TV, il trequartista colombiano, che in questa stagione ha raccolto appena 8 presenze e 1 gol, sarebbe in uscita dal Real Madrid. Quattro club interessati al giocatore: “Diversi club in Europa chiedono James Rodriguez, tra questi Benfica, Inter, Milan e Manchester United. Il suo valore è di 32 milioni, se uno di questi club si presenta con questa offerta al Real Madrid l’affare si chiude”.