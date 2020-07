FOTO – Zaniolo via dalla Roma? Lui promette amore alla maglia giallorossa

Nicolò Zaniolo spegne le polemiche riguardo un suo possibile addio alla Roma. Nelle ultime ore si era fatto anche nome dell’Inter per un possibile e clamoroso ritorno (vedi articolo). Il calciatore, scelto come testimonial per la presentazione della nuova maglia, attraverso i social manda un messaggio d’amore ai colori giallo-rossi.

INNAMORATO – Nicolò Zaniolo saluta la Roma? Lui attraverso i social promette amore alla Roma e spegne le polemiche degli ultimi giorni, allontanando di conseguenza anche le voci di mercato che parlavano addirittura di un possibile ritorno all’Inter o dell’interessamento della Juventus. Il calciatore, scelto come testimonial per la presentazione della nuova maglia della Roma 2020/2021, attraverso una storia pubblicata su Instagram promette amore ai colori giallo-rossi: “È come quando ti innamori, ci stai bene insieme, tira fuori il meglio di te, ti piace farti vedere in giro con lei. È la stessa cosa. Davvero, la amo questa maglia”.