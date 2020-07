Inter-Fiorentina, Iachini (senza Dragowski) non stravolge: la probabile

In vista di Inter-Fiorentina in programma oggi, Beppe Iachini nonostante la salvezza aritmetica non stravolgerà la squadra e manderà in campo tutti i titolari tranne l’infortunato Dragowski (QUI le probabili di entrambe le squadre).

LA PROBABILE – Per Inter-Fiorentina nessun stravolgimento di formazione per Beppe Iachini, nonostante la certezza della permanenza in Serie A. In campo ci saranno tutti i titolari tranne il portiere Bartolomiej Dragowski, out anche contro il Lecce. Recupera invece Dalbert che fino all’ultimo si giocherà una maglia da titolare a sinistra con Lirola. Per il resto tutto confermato, anche Cutrone, in netto vantaggio su Kouame e Vlahovic per far coppia con Ribery.

Di seguito la probabile formazione della Fiorentina: (3-5-2): Terraciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Castrovilli, Pulgar, Duncan, Dalbert/Lirola; Ribery, Cutrone.