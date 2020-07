Zaniolo e le voci sull’Inter: ecco la posizione della Roma. Bivio Dzeko

Zaniolo è al centro dei rumors di mercato nelle ultime ore. Dopo i recenti episodi in casa Roma, il centrocampista è accostato all’Inter e in generale all’addio ai giallorossi. Paolo Assogna per SkySport24 ha fatto il punto della situazione anche sul futuro di Dzeko e Pellegrini

PIANI SUL MERCATO – A poche giornate dalla fine della Serie A, si intensificano i rumors di mercato. Nonostante qualche episodio negativo, Nicolò Zaniolo è al centro del progetto della Roma (qui le ultime). L’intenzione della società è di tenere il calciatore, a meno di offerte fuori mercato. Il piano è, invece, fare cassa con calciatori Over30 non funzionali e con giovani come Kluivert, Schick, Florenzi e Under che non sono fondamentali. Anche Lorenzo Pellegrini è considerato un perno del progetto, mentre Edin Dzeko, periodicamente accostato all’Inter è a un bivio. Se la Roma riuscirà a concludere tutte le operazioni in uscita auspicate, resterà. Altrimenti la sua posizione dovrà essere rivalutata.