Di Marzio: “Kumbulla, l’Inter ora insiste più della Lazio. Zaniolo…”

Kumbulla sarebbe ora tornato più vicino all’Inter, dopo che nelle scorse settimane sembrava ormai a un passo dalla Lazio. Gianluca Di Marzio, nel corso di “Sky Calcio Show – L’Originale”, in mezzo ai commenti sulla partita di stasera a Torino ha trovato il tempo di dare comunque una notizia di mercato, e di aggiornare su Zaniolo su cui i nerazzurri hanno una percentuale per la futura rivendita.



CAMBIO DI SQUADRA? – Queste le notizie di Gianluca Di Marzio: «Su Marash Kumbulla sta insistendo molto l’Inter. In questa fase un po’ più della Lazio. Su Nicolò Zaniolo dalla Roma filtra che non si tocca. L’intenzione della Roma è proprio non sedersi a trattare con nessuna squadra interessata. A parte che evidentemente nessuna si è presentata con un’offerta importante, però davvero può rappresentare il giocatore sul quale non si accettano offerte o valutazioni, visto che si è parlato molto di futuro in queste ore».