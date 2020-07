Serie A, 35ª giornata: partite in diretta TV DAZN e Sky (con live streaming)

La Serie A torna in campo a neanche un giorno di distanza da Juventus-Lazio (vedi articolo), per gli anticipi della quartultima giornata. Se domani l’Inter non dovesse battere la Fiorentina per i bianconeri sarebbe prima chance per l’aritmetica dello scudetto giovedì a Udine. Ecco il programma e i canali di diretta TV e streaming.

Atalanta-Bologna – martedì 21 luglio ore 19.30 – diretta TV Sky Sport Serie A e Sky Sport 252

Sassuolo-Milan – martedì 21 luglio ore 21.45 – diretta TV Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Parma-Napoli – mercoledì 22 luglio ore 19.30 – diretta TV DAZN1 e live streaming DAZN

Inter-Fiorentina – mercoledì 22 luglio ore 21.45 – diretta TV Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 252 *

Lecce-Brescia – mercoledì 22 luglio ore 21.45 – diretta TV Sky Sport 255 (DTT 486) *

Sampdoria-Genoa – mercoledì 22 luglio ore 21.45 – diretta TV Sky Sport 253 (DTT 484) *

SPAL-Roma – mercoledì 22 luglio ore 21.45 – diretta TV DAZN1 e live streaming DAZN

Torino-Verona – mercoledì 22 luglio ore 21.45 – diretta TV Sky Sport 254 (DTT 485) *

Udinese-Juventus – giovedì 23 luglio ore 19.30 – diretta TV Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Lazio-Cagliari – giovedì 23 luglio ore 21.45 – diretta TV DAZN1 e live streaming DAZN

* partite visibili anche su Diretta Gol sul canale Sky Sport 251

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 80

Inter 72

Atalanta 71

Lazio 69

Roma 58

Napoli 56

Milan 56

Sassuolo 48

Verona 45

Bologna 43

Cagliari 42

Fiorentina 42

Sampdoria 41

Parma 40

Torino 37

Udinese 36

Genoa 33

Lecce 29

Brescia 24

SPAL 19