Varriale: “Conte non mi piace come si espone, ma su una cosa ha ragione”

Condividi questo articolo

Varriale dà ragione a Conte solo a metà. Il giornalista di Rai Sport, intervenuto durante la trasmissione “90° Notte Gol” su Rai 2, ha commentato sia le parole dell’allenatore nerazzurro dopo Roma-Inter, su un calendario sfavorevole, sia i risultati ottenuti sin qui nel corso della stagione.

CRITICHE ECCESSIVE – Enrico Varriale prova a capire il perché dello sfogo al termine di Roma-Inter di domenica sera: «Antonio Conte fa quello che fanno spesso gli allenatori. A me non piace questo modo di fare, secondo me non è straordinariamente ed esteticamente bello da vedere. C’è una cosa però, e qui sono totalmente d’accordo con Conte: se noi diciamo che a Maurizio Sarri bisogna dare tre anni di tempo, e adesso a Conte facciamo il processo perché arriva secondo con l’Europa League… È una stagione anomala, dovremmo sospendere tutti i giudizi perché rischiamo di prendere delle cantonate. Questo è un altro sport, non è calcio, da questo punto di vista Conte la sua impronta l’ha data anche con queste cose. Il secondo posto, con la Champions League conquistata da parecchio e non all’ultima giornata come Luciano Spalletti, è un miglioramento innegabile. Ricordatevi la partita contro l’Empoli, dove l’Inter rischiava di rimanere fuori. Bisogna riconoscere che la differenza Conte l’ha portata all’Inter».