Collovati: “Conte ha una strategia perché per lui c’è un rischio. Inter…”

Conte fa ancora parlare di sé a oltre ventiquattro ore dalle sue dichiarazioni sul calendario dopo Roma-Inter. Fulvio Collovati, in collegamento per “90° – Notte Gol” su Rai 2, si rende conto del perché il tecnico si sia espresso così all’Olimpico.

STUDIATO A TAVOLINO – Per Fulvio Collovati lo sfogo domenica sera dopo Roma-Inter è frutto di un’analisi attenta della situazione di classifica: «Antonio Conte ha una strategia. Di José Mourinho ce n’è uno solo, lui praticamente lanciava dei messaggi. È chiaro che Conte sa che probabilmente si giocherà il secondo posto con l’Atalanta a Bergamo nell’ultima di campionato. C’è il rischio che qualcuno, secondo me no, dica che la sua sia stata una stagione deludente. Conte valore aggiunto per l’Inter? Se consideriamo il suo passato potrebbe anche essere una stagione deludente, perché al primo anno ha sempre vinto. Però bisogna dargli tempo: adesso sta costruendo la squadra, secondo me nei prossimi tre-quattro anni sarà l’anti-Juventus per eccellenza. I tifosi dell’Inter hanno preso posizione, però queste cose lui doveva dirle nel momento in cui è uscito il calendario. Non le può dire adesso, che mancano quattro giornate alla fine del campionato: per questo dico che è pretattica da parte di Conte».