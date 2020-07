Jeda: “Conte ha riportato l’Inter in alto. Non...

Jeda: “Conte ha riportato l’Inter in alto. Non vorrei rovinasse tutto”

Jeda non approva del tutto le parole di Conte dopo Roma-Inter sul calendario. L’ex attaccante, ospite di “Sportitalia Mercato”, ritiene che il tecnico debba evitare certe uscite e concentrarsi sui risultati che comunque in questa stagione in parte ci sono stati.

BENE A METÀ – Così Jeda: «Io sono uno dei grandi estimatori di Antonio Conte. È un allenatore capace e bravo, ha riportato l’Inter in alto dopo anni e ha recuperato giocatori. È una strategia, avesse vinto non l’avrebbe assolutamente fatto. Un po’ è distogliere l’attenzione dall’obiettivo dell’Inter: sicuramente lui ha visto, a un certo punto, che si poteva raggiungere la Juventus, però era anche impossibile. Quello che sta facendo adesso è molto buono, non vorrei che rovinasse tutto con dichiarazioni inutili. Comunque il calendario suo è lo stesso degli altri, sono tutte sulla stessa barca».