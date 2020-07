Marinozzi: “Conte e il calendario? Inter, 4 su 5. Situazione d’emergenza”

Marinozzi ha commentato le polemiche di Antonio Conte sul calendario dell’Inter, dopo il pareggio dei nerazzurri contro la Roma. Il giornalista fa un interessante paragone con il Liverpool. Di seguito le sue dichiarazioni negli studi di SkySport24

MENO GIORNI DI RIPOSO – Andrea Marinozzi e le polemiche sul calendario dell’Inter: «In questa situazione d’emergenza, tutti hanno dovuto accettare un calendario particolare. Credo sia la normalità in questo momento, ma capisco il disagio che può aver vissuto Conte in questo periodo, anche alla luce delle tante trasferte. Non riesco a dare colpe alla Lega, ma è capitato. L’Inter comunque ha vinto 4 volte su 5 quando ha incontrato un avversario che aveva riposato di più e questo è un aspetto, ma può non aver recuperato bene per le altre partite che non è riuscita a vincere. Il Liverpool quest’anno ha giocato l’FA Cup con le riserve e un giorno dopo a Doha il Mondiale per Club. Klopp si è arrabbiato, ma è una situazione che capita spesso in Inghilterra. Conte lo sa perché ha allenato lì».