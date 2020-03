Europa League, Bayer Leverkusen e Shakhtar OK! Pari Wolverhampton

Condividi questo articolo

Si sono concluse le tre partite serali dell’andata degli ottavi di Europa League (QUI i risultati delle tre gare delle 18:55). Vittorie pesanti in trasferta per Bayer Leverkusen e Shahktar Donetsk rispettivamente contro Rangers e Wolfsburg, Olympiakos-Wolverhampton 1-1. Inter-Getafe e Siviglia Roma, come noto, rinviate a data da destinarsi

OLYMPIAKOS-WOLVERHAMPTON 1-1 – L’Europa League si è disputata regolarmente nonostante la delicatissima situazione nel mondo alle prese con il Coronavirus per volere dell’UEFA. E allora buon risultato, in virtù del gol segnato in trasferta, per gli inglesi allenati da Nuno Espirito Santo. La gara del Pireo, a porte chiuse, si mette subito bene per gli ospiti che si ritrovano in superiorità numerica alla mezz’ora per l’espulsione di Ruben Semedo dopo un fallo appena fuori area ai danni di Diogo Jota. Nella ripresa, però, i padroni di casa trovano il vantaggio con Youseff El Arabi che insacca su assist di Guilherme. Ci pensa Pedro Neto, ex Lazio, a pareggiare i conti segnando su punizione dopo il tocco di Joao Moutinho e con la complicità di una deviazione.

RANGERS-BAYER LEVERKUSEN 1-3 – I tedeschi sbloccano la partita in Scozia con Kai Havertz su rigore. Aranguiz raddoppia, poi George Edmundson sembra riaprire i giochi che vengono richiusi dal gran gol di Leon Bailey.

WOLFSBURG-SHAKHTAR DONETSK 1-2 – Gli ucraini si portano avanti con Junior Moraes, poi la sagra dell’errore dal dischetto. Viktor Kovalenko ha la chance del raddoppio ma si fa parare il rigore. Dagli undici metri si presenta poi Wout Weghorst che fallisce il pareggio scivolando malamente. John Brooks, di testa su corner, fa 1-1 ma Marcos Antonio indirizza la qualificazione segnando di testa dopo la traversa di Alan Patric su punizione.