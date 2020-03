Balotelli: “Recupera la Juventus e bloccato tutto”. Ma il Brescia si dissocia

Condividi questo articolo

Balotelli riesce a far discutere anche nel pieno dell’emergenza Coronavirus. L’attaccante del Brescia si è reso protagonista di una battuta durante una diretta Instagram, con la società che si è dovuta dissociare dalle sue parole. Oggetto della discussione la Juventus e la classifica di Serie A.

LA POLEMICA – «Eh, siete secondi perché bisognava far recuperare la Juventus e poi hanno bloccato tutto». Così Mario Balotelli si è rivolto a Damiano “Er Faina” Coccia, suo amico YouTuber e tifoso della Lazio, durante una diretta Instagram di quest’ultimo. Il presidente Massimo Cellino non l’ha però presa benissimo: “La società Brescia Calcio intende prendere ufficialmente le distanze da quanto dichiarato dal suo tesserato Mario Balotelli, relative a ipotetici favoreggiamenti nel campionato di Serie A. Nello specifico, Mario Balotelli per mezzo di una diretta Instagram ripresa su YouTube, ha rilasciato oggi dichiarazioni che alludono a favori nei confronti di una squadra (la Juventus) in corsa per la conquista del campionato. Brescia Calcio tiene a sottolineare che tali insinuazioni sono strettamente personali e che non sono in nessun modo riconducibili alla Società stessa”. Da segnalare che, nel video, Balotelli ha detto sì la frase segnalata in precedenza, ma in maniera del tutto ironica.

Fonte: BresciaCalcio.it