Sanchez-Inter 2021? Una chance. Taglio clamoroso o Manchester United

Sanchez è arrivato all’Inter in estate in prestito secco. A causa di un lungo infortunio, il cileno non ha potuto imporsi in attacco, ora lo stop al calcio per l’emergenza Coronavirus. I nerazzurri e la trattativa per il suo riscatto con il Manchester United: solo una possibilità, secondo “Calciomercato.com”

CONDIZIONI CHIARE – Dopo una trattativa serrata, Alexis Sanchez è arrivato all’Inter, ma senza diritto di riscatto. Il prestito secco presupponeva una nuova contrattazione con il Manchester United in estate, in caso di conferma in nerazzurro. Il club milanese ha intenzione di acquistare l’ex Udinese solo in un caso: Sanchez dovrà ridursi notevolmente lo stipendio. Guadagnerebbe molto meno rispetto alle cifre in Red Devils e meno addirittura del compenso versatogli ora dai nerazzurri. L’attaccante ha fatto bene quando chiamato in causa e ora stava recuperando la miglior forma. Vedremo se, Coronavirus permettendo, riuscirà a scalare le gerarchie, se si riprenderà a giocare.