Champions League, Borussia Dortmund di rimonta, ma il Siviglia non molla

SEVILLE, SPAIN – FEBRUARY 17: Erling Haaland of Borussia Dortmund gets away from Nemanja Gudelj of Sevilla during the UEFA Champions League Round of 16 match between Sevilla FC and Borussia Dortmund at Estadio Ramon Sanchez Pizjuan on February 17, 2021 in Seville, Spain. Sporting stadiums around Spain remain under strict restrictions due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in games being played behind closed doors. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Il Borussia Dortmund vince in casa del Siviglia nell’andata degli ottavi di Champions League. Per i tedeschi doppietta di Haaland.

RIMONTA – Iniziano male gli ottavi di Champions League per il Borussia Dortmund. In casa del Siviglia, i gialloneri vanno sotto già dopo 7′: Suso trova un destro sporco ma velenoso dal limite, che vale l’1-0 per gli spagnoli. I tedeschi non si abbattono, tuttavia, e riesco ampiamente a ribaltare il risultato già nel primo tempo. Al 19′ Mahmoud Dahoud firma l’1-1 con un potente destro da fuori. Poi sale in cattedra Erling Haaland. Al 27′ il norvegese chiude un triangolo in area con Jadon Sancho, e anticipa il portiere per l’1-2. Poi al 43′ raccoglie l’assist di Marco Reus e di sinistro trova l’1-3. Al 84′ Siem de Jong rende meno dolorosa la sconfitta, segnando il gol del 2-3.