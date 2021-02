Stankovic: «Il mio derby è Stella Rossa-Milan. Poi tifo per l’Inter!»

Dejan Stankovic Stella Rossa

Stankovic ha parlato a Sky Sport alla vigilia di Stella Rossa-Milan, andata dei sedicesimi di finale di Europa League in programma domani alle ore 18.55. L’ex centrocampista nerazzurro, ovviamente, sente in maniera particolare la partita e spera che poi domenica il derby lo vinca l’Inter.

EX COMPAGNO – Dejan Stankovic ha giocato con Zlatan Ibrahimovic all’Inter dal 2006 al 2009. Ora sarà un suo rivale domani col Milan: «Non mi stupisce, perché lo conosco. Conosco la sua mentalità: più è difficile più si esalta, più gli dicono che non è possibile più dimostra il suo valore. Sono contento per lui e vedo che, diciamo la verità, quando lui gira bene durante la partita anche il Milan gira bene».

TIFOSO IN PIÙ – Stankovic proverà a fermare, da allenatore, i rossoneri domani. Poi domenica si augura un successo nerazzurro: «Io faccio il mio derby, che è giovedì con la Stella Rossa, dopo faccio il tifo per l’Inter naturalmente. Vedo che l’Inter sta facendo un buon campionato, mister Antonio Conte preparando le partite domenica dopo domenica senza coppe e senza partite in mezzo secondo me ha un gran vantaggio. Penso che dipenda tutto quest’anno dall’Inter».