Bonucci cambia versione: “Scudetto obiettivo Juventus, centrato! In UCL…”

Bonucci – ex difensore dell’Inter, oggi in forza alla Juventus -, intervistato da “Sky Sport” al termine di Juventus-Lione di Champions League, prova a nascondere l’amarezza per aver fallito l’obiettivo stagionale tornando a parlare dello Scudetto vinto in Serie A

(RI)PENSANDO ALLO SCUDETTO – L’uscita della Juventus dalla Champions League viene minimizzata da Leonardo Bonucci, come al solito sempre puntuale nel cambiare versione rispetto alla realtà oggettiva: «C’è delusione, ovvio. Ma il calcio è così. Stasera abbiamo dato tutto quello che potevamo. Peccato. Il bilancio di questa stagione? È stata una stagione anomala, particolare. Ci siamo ritrovati a giocare tre competizioni tra giugno e agosto, ma l’obiettivo principale era vincere il campionato e l’abbiamo centrato. Sapevamo che in Champions con questo format poteva succedere qualsiasi cosa e stasera dovevamo dare tutto per passare. Lo abbiamo fatto, ma questa stagione ci insegna tutto. Ripeto, l’obiettivo principale lo abbiamo comunque centrato». Bonucci torna a celebrare il nono scudetto della Juventus in Serie A, ignorando gli annunci di inizio stagione. La Juventus, infatti, puntava tutto sul trionfo in campo europeo, oggi fallito nuovamente in casa contro l’Olympique Lione (vedi articolo).