Sarri, rischio esonero! Inter-Juventus, possibile inversione Conte-Allegri – SI

Sarri nelle prossime ore saprà se può continuare la sua avventura sulla panchina della Juventus. Nel frattempo si sprecano le ipotesi dei possibili successori, tra cui Conte. A “Sportitalia Mercato” Pedullà – giornalista di “Sportitalia” – inserisce nel discorso anche Allegri in ottica Inter

INVERSIONE IN PANCHINA – Il futuro di Maurizio Sarri a Torino è appeso a un filo dopo la brutta uscita della Juventus dalla Champions League (vedi articolo). Sulla questione viene “provocato” Alfredo Pedullà, che ipotizza uno scenario clamoroso: «Se tra dieci giorni fosse libero Antonio Conte significa che, essendo libero anche Massimiliano Allegri, si ribalterebbe la situazione. Perché Pavel Nedved e Fabio Paratici l’estate scorsa volevano Conte alla Juventus e la situazione fu ribaltata da Andrea Agnelli. Io racconto quello che è successo un anno fa. Conte poi dovrebbe liberarsi da un contratto biennale per andare alla Juventus… Si può fare tutto nella vita eh ma Conte ora deve giocare contro il Bayer Leverkusen in Europa League. Gli auguro di arrivare fino in fondo con l’Inter, casomai ne riparleremo dopo». Pedullà, impegnandosi a non citare l’opzione per la Juventus, addirittura specificando che «in questo momento non si può fare un nome per la panchina bianconera», fa capire che l’ipotesi di un Conte-bis bianconero non si da escludere. A quel punto, Allegri all’Inter diventerebbe quasi automatico.