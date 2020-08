Juventus fuori dalla Champions League! Lione avanti, Ronaldo non basta

Juventus-Lione, partita valida per gli Ottavi di Finale di Champions League, è appena terminata con il punteggio di 2-1. I bianconeri sono passati in svantaggio con il rigore realizzato in avvio da Depay, ma poi sono riusciti a rimontare grazie a Cristiano Ronaldo. Il risultato non basta per passare il turno. Pessimo arbitraggio di Zwayer

FUORI DALLA CHAMPIONS – Inizia subito in salita per i bianconeri Juventus-Lione. I francesi, infatti, passano in vantaggio al 12esimo con un rigore di Depay, dopo un dubbio fallo in area di Bernardeschi e poi Bentancur. Sul finale del primo tempo, però, arriva il pareggio della Juventus. Rigore decisamente generoso per presunto fallo di mano di Depay e realizzato da Cristiano Ronaldo. Nella ripresa è ancora il portoghese a realizzare il 2-1 con un bel tiro dalla distanza. Non cambia più il risultato: i bianconeri sono eliminati dalla Champions League, mentre il Lione accede alle Final Eight.